Malavi'de Kovid-19'la mücadele için ayrılan parayı amacı dışında kullanan Çalışma Bakanı görevden alındı
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Malavi'de Kovid-19'la mücadele için ayrılan parayı amacı dışında kullanan Çalışma Bakanı görevden alındı

Malavi'de Kovid-19'la mücadele için ayrılan parayı amacı dışında kullanan Çalışma Bakanı görevden alındı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Malavi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonlarını amacı dışında kullandığı gerekçesiyle Çalışma Bakanı Ken Kandodo görevinden uzaklaştırıldı, çok sayıda hükümet yetkilisi de gözaltına alındı.

Malavi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonlarını amacı dışında kullandığı gerekçesiyle Çalışma Bakanı Ken Kandodo görevinden uzaklaştırıldı, çok sayıda hükümet yetkilisi de gözaltına alındı.

Nyasa Times'ın haberine göre, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Güney Afrika'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, Kovid-19'la mücadele için ayrılan bütçeden 800 dolar harcırah kullanan Çalışma Bakanı Kandodo'yu kabineden çıkardığını açıkladı.

Söz konusu paranın yaklaşık 7,8 milyon dolarının da amacı dışında kullanıldığını aktaran Chakwera, yargılanamayacak hiç kimsenin olmadığını ve tüm suçluların hapse gireceğini vurguladı.

Malavi polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında üst düzey hükümet yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şimdiye kadar yaklaşık 34 bin Kovid-19 vakasının görüldüğü Malavi'de, 1138 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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