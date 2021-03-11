Malavi'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
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Malavi'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı

11.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Malavi'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Güney Afrika ülkesi Malavi'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın başladığı açıklandı.

Güney Afrika ülkesi Malavi'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın başladığı açıklandı.

Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yapılan ilk kişi oldu.

Chakwera, aşılamanın başlamasının Kovid-19'a karşı mücadelede önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Aşının ne kadar güvenli olduğunu görebilmeniz için gönüllü olarak ilk ben aşı oldum." dedi.

Kovid-19 aşısının ilk olarak salgınla mücadele eden 60 bin sağlık çalışanına yapılacağı kaydedildi.

19 milyona yaklaşan nüfusuyla Malavi 5 Mart'ta 360 bin Kovid-19 aşısını teslim almıştı.

Malavi'de şimdiye kadar 32 bin 614 kişide virüs tespit edilirken 1077 kişi de salgında hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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