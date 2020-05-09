Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek

Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek
09.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:36

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçiminin 2 Temmuz'da yeniden yapılmasına karar verildi.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçiminin 2 Temmuz'da yeniden yapılmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 2019 yılı mayıs ayında düzenlenen seçimin iptaline yönelik itirazları reddetti.

Başkanlık seçimlerinin 2 Temmuz'da düzenleneceğini açıklayan mahkeme, 500 sayfalık kararında, elle kayda geçirilen seçim sonuçları üzerinde özel bir sıvı kullanılarak oynandığı, oy pusulalarının çoğaltıldığı ve imzasız form kullanıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Seçimi kazanan Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, iptal kararına itiraz etmişti.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti.

Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Ülkede seçim sonuçlarına itiraz etmek için düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Haber
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Yusuf Aslan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Nur Yerlitaş Ersin Korkut
Spor Caner Erkin Loris Karius Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 00:51:29. #1.14#
title