Malavi'de inançları için saçlarını uzatan Rastafaryanların saçlarının kesilmemesine karar verildi

10.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:58

Malavi Yüksek Mahkemesi, inançları gereği saçlarını uzatan Rastafaryanların saçlarının kesilmemesine karar verdi.

Mahkeme, saçlarını kesmediği için okuldan uzaklaştırılan 6 yaşındaki Rasta öğrenciyi haklı bularak, diğer okulların Rasta öğrencileri kabul etmesine karar verdi.

Rastafaryanizm dini mensubu Limbani Selemani, yerel basına, ülkede yıllardır Rasta öğrencilerin devlet okullarına gidemediğini belirterek, mahkemenin verdiği kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Selemani, "Rasta'nın da herkes gibi çalışma hakkı var. Rasta sadece bir inançtır, saçları uzattı diye kötü insan olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

Malavi'de demokrasi gelişinden önce 1994'te Rastafaryanizm ve uzun saçlar yasaklanmıştı.

Yahudilik ve Hristiyanlıktan beslenen Rastalar, et yemiyor, alkol kullanmıyor ve sigara içmiyor ancak "ganga" (marihuana) adını verdikleri uyuşturucuya sıkı şekilde bağlılar.

Rastalar, mesihin tekrar dünyaya dönerek yeryüzünde bir cennet inşa edeceğini, buranın da Afrika olacağını savunuyor.

Dünya genelinde Rastafaryanizmin 1 milyondan fazla inananı bulunuyor.

Kaynak: AA