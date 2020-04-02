Malavi'de ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Afrika ülkesi Malavi'de, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Afrika ülkesi Malavi'de, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika, ulusal televizyonundan yaptığı açıklamada, Hindistan'dan ülkeye gelen 61 yaşındaki Hint kadında virüse rastlandığını belirtti.
Kadının kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Mutharika, evdeki 2 kişide de virüs görüldüğünü ifade etti.
Mutharika, ülkede şu anda 3 Kovid-19 vakası bulunduğunu, hastalarının temas kurdukları herkesin takip altına alındığını kaydetti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 6 bin 213 Kovid-19 vakası görüldü, 221 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA