Malavi'de halk devlet başkanını seçiyor Malavi'de halk devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Malavi'de halk devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Toplam 6,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede devlet başkanlığı için, geçen yıl iptal edilen seçimde en fazla oy alan 3 aday yarışıyor.

Halk, 3 eyalette kurulan yaklaşık 5 bin sandıkta oy kullanıyor. Seçim sonuçları ise sandıkların kapanmasının ardından iki gün içinde belli olacak.

Oy kullananlardan Abel Banda, yaptığı açıklamada, "Tek istediğimiz değişim. Şimdiki Başkan (Peter Mutharika) Malavi'yi yoksulluktan kurtaramadı ve görevinden ayrılma zamanı geldi." dedi.

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Söz konusu seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika oyların yüzde 38,57'sini alarak birinci çıkmıştı. Ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera oyların yüzde 35,4'ünü, Mbakuwaku Kalkınma Hareketi partisi adayı Saulos Chilima ise yüzde 20,2'sini almıştı.

Kaynak: AA