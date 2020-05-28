Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı
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Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.

Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı
28.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:35

Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.

Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.

Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Malavi'de şimdiye kadar 101 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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