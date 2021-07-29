Malavi, Batı Sahra'da konsolosluk açtı
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Malavi, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Malavi, Batı Sahra'da konsolosluk açtı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Malavi, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Malavi, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Batı Sahra'nın en büyük kenti El-Uyun'da gerçekleştirilen açılış törenine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Malavi'li mevkidaşı Eisenhower Mkaka katıldı.

Malavi'nin ardından 12'si El-Uyun, 10'u Ed-Dahla kentinde olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 22'ye yükseldi.

Şu ana kadar El-Uyun'da konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Fil Dişi Sahilleri, Gabon, Komorlar, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Zambiya, Esvatini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Malavi.

Ed-Dahla'da konsolosluk açan ülkeler ise Gambiya, Gine, Cibuti, Liberya, Burkina Faso, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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