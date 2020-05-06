Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan unutulmadı

Malatyaspor'un eski başkanlarından Nurettin Soykan, ölümünün 11. yılında dualarla anıldı.

Malatyaspor'un eski başkanlarından Nurettin Soykan, ölümünün 11. yılında dualarla anıldı.

Başkanlığını yaptığı Malatyaspor'un elde ettiği başarılarda ve kulüp yönetim anlayışında imzası olan Nurettin Soykan, 11 yıl önce bugün vefat etmişti.

Malatyaspor eski yöneticileri, çalışma arkadaşları ve sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar sosyal medyada yayınladıkları çeşitli yazı ve anekdotlarla Soykan'ı unutmadı.

Malatyaspor tarihinde önemli bir yere sahip olan Soykan, 2009 yılında 84 yaşındayken vefat etmişti. Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar okunarak anılan Nurettin Soykan için birçok kurum ve kuruluş mesaj yayımladı. - MALATYA

Kaynak: İHA