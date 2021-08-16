Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Malatyaspor Trabzonspor maçı şifresiz mi? Malatyaspor Trabzonspor maçı hakemi kim?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Malatyaspor ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Malatyaspor Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'in zirve yarışınıyakından ilgilendiren müsabakada Malatyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Malatyaspor Trabzonspor maçı şifresiz mi? Malatyaspor Trabzonspor maçı hakemi kim? Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Malatyaspor Trabzonspor maçı 16 Şubat Pazartesi (16.08.2021) saat 19.15'te oynanacak.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Malatyaspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Malatyaspor Trabzonspor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak
ÖZNUR KABLO YENİMALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)