SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
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SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı

06.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:58

SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısıTaha AYHAN / MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un taraftarları, maç sonrası kent meydanlarına bir araya gelerek Başkan Adil...

SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un taraftarları, maç sonrası kent meydanlarına bir araya gelerek Başkan Adil Gevrek'in istifa etmesini istedi. Süper Lig'in 29'uncu haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından başarısız tablodan memnun olmayan Malatyaspor taraftarları kent meydanına bir araya geldi. Alınan başarısız sonuca tepki gösteren taratarlar, meşaleler yakarak Başkan Adil Gevrek ve yöneticileri protesto ederek istifaya davet etti. 'Yönetim istifa, Adil Gevrek paralar nerede' diye slogan atan taraftarlar, 3 milyon Malatyalının sabrı kalmadığını kaydederek, Burasını babalarının çiftliği gibi yöneten Adil Gevrek'i istifaya davet ediyoruz. Milletvekillerini artık bu işe davet ediyoruz. Artık 'dur' demenin sabrı bitmiştir. Malatyaspor'u kurtarmanın derdindeyiz diye konuştular.

SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı
SPOR Malatyaspor taraftarlarından Başkan Adil Gevrek'e istifa çağırısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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