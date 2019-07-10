Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden yönetime tam destek

Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Malatyaspor Taraftarlar Derneği, yazılı bir açıklama yaparak, sarı-kırmızılı yönetime tam destek verdi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Daniel Aleksic'in satışı sonrası polemiklerin artması ve Kulübümüze karşı yapılmaya çalışılan algı operasyonunu şiddetle kınıyoruz. Yıllarca hasretini çektiğimiz Süper Ligi memleketimize kazandıran, sonrasında Lig'de büyük başarı göstererek UEFA kupasına katılımı ile bizleri gururlandıran Başkan Adil Gevrek ve yönetimini bugün kötülemek yanlış bir davranıştır.

Dernek olarak yıllarca tribünlerin tozunu yutup her platformda memleketimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz.

Gelinen süreçte Aleksic'in takımın en iyi oyuncuları arasında olduğunu ve takımımıza büyük bir katkı sağladığını kimse inkar edemez. Kendisine gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Fakat Unutulmamalıdır ki Yeni Malatyaspor sadece Aleksic endeksli değildir. Transfer komitesinin kulübün menfaatlerini düşünerek Aleksic transferini gerçekleştirdiklerine eminiz.

Transfer konusunda geç kalındığının farkında olduğumuzu da belirtelim. Fakat aceleci davranıp transfer yapmak için transfer yapılmaması lazım. Bizler Kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kuruluna sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Eski dönemlerde de aynı sorunlar dile getirilmiş, sonunda kazanan Malatya olmuştur.

Transferin son gününe kadar takımızın ilk günki ruhla ve aşkla çalışacağını ve eksiksiz bu yılda ligde hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğimize eminiz. Bu nedenle transferde taraftarlarımızın da sabırlı davranmasını, takıma zarar getirecek hareketlerden uzak durmasını istiyoruz. Kombine satışlarına destek vererek takıma katkı sağlamalarını arz ederiz." - MALATYA

Kaynak: İHA