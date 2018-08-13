Malatyaspor Taraftarını Taşıyan Minibüs Devrildi: 2'si Ağır 17 Yaralı (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASüper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsün direğe çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.