Malatyaspor playoff maçlarına iddialı hazırlanıyor Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor play-off maçlarına iddialı hazırlanıyor.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor play-off maçlarına iddialı hazırlanıyor.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunda yer aldığı A Grubunu 31 puanla 3. sırada bitiren Malatyaspor, play-off grubunu şampiyon tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar play-off müsabakaları hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlamıştı.

1966 yılında kurulan efsane kulüp yıllar sonra yeniden üst ligler için hesap yapmaya başladı. Play-off grubundaki 5 takımla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Malatyaspor, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için baraj maçı oynayacak.

Play off maçları hazırlıklarına başlayan Malatyaspor şampiyon olmak için Arapgirspor, Darendespor, Battalgazi Belediyespor, Arguvanspor ve Hekimhan Girmanaspor ile final maçları oynayacak. - MALATYA

Kaynak: İHA