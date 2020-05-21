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Malatyaspor mazisini arıyor

Türkiye'ye Brezilyalı futbolcuları ilk getiren kulüp olarak ülke futbolunda bir çağ açan efsane Malatyaspor, şimdilerde mazisini arıyor.

Malatyaspor mazisini arıyor
21.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:39

Türkiye'ye Brezilyalı futbolcuları ilk getiren kulüp olarak ülke futbolunda bir çağ açan efsane Malatyaspor, şimdilerde mazisini arıyor.

1966 yılında Malatya'da birkaç amatör takımın birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, şaşaalı günlerinin ardından şimdilerde 1. Amatör Küme'de eski günlerine özlem duyuyor.

2006 yılında Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle 1. Lig'de de tutunamadı. 2. Lig'de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig'e düşen Malatyaspor, 3. Lig'de de kalıcı olmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti. BAL 4. Grup'ta mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek'in 59 bin Euroluk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. Bölgesel Amatör Lig serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012-2013 futbol sezonunda itibaren Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele ediyor. Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen ve 'Doğu'nun Kaplanları' olarak adlandırılan Malatyaspor, içinde bulunduğu dar boğazdan çıkmaya çalışıyor. Zor ve sıkıntılı günleri bir kenara bırakıp, önüne bakmaya çalışan Malatyaspor, Türkiye'de Brezilya ekolünü oluşturan kulüplerin başında geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, dönemin Brezilyalı Milli Takımı'nda oynayan futbolcuları Carlos, Eder ve Serginho gibi isimleri transfer ederek adından söz ettirmişti.

Süper Lig ve 1. Lig'de top koşturan birçok futbolcuyu zamanında bünyesinde bulunduran Malatyaspor'da Özkan Sümer, Yılmaz Vural, Ziya Doğan, Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar, Hamza Hamzaoğlu, Ümit Kayıhan gibi isimler de teknik direktörlük yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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