Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti
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Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti

25.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:17
Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti

Süper Lig hız kesmeden devam ediyor. Peki Süper Lig'in 6. Haftasında Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti.

Süper Lig maçları tüm hızıyla covid önlemi olark seyircisiz bir şekilde devam ediyor. Lig sürerken 6. Haftada Yeni Malatyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Maçın başlarında Murat Yıldırım'la öne geçti: 0-1. 24'te yeni transfer Semih Kaya skora denge getirdi: 1-1. Daha sonra ise 53'te Kubilay Kanatsızkuş kafa golüyle skoru belirledi: 2-1. Bu sonuçla Malatya temsilcisi puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti

MAÇIN AYRINTILARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat, Johansson, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Murat Yıldırım, Candeias, Stancu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, Tetteh

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