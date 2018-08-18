Malatyaspor-Fenerbahçe Maçında Sosyal Medyayı Sallayan Olay

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi skorbordda bir anda "Fenerbahçe 6-0 Galatasaray" ibaresi çıktı. Bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan skorbord olayı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi 11'lerin sayımı bittikten sonra, skorbordda bir anda, "Fenerbahçe 6-0 Galatasaray" ibaresi belirdi. Bir anlık görüntünün ardından tekrar "Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe" ibaresi yazdı.

Sosyal medyaya düşen videoyu 'siyahalpacino' isimli kullanıcının paylaşması üzerine, özellikle Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

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YORUMLAR (19)

  • DOBRAADAM:
    Bunu yapanlar bulunup stadyumlardan ömür boyu men edilmeli.bu olaylar gerilim yapıyor ve sonuçlar iyi olmuyor.sporda bunların yeri yok.dostluk dostluk dostluk.
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  • FBTIKLAR:
    sanki 6 gol yememiş gibi 6saray taraftarı tepki gösterdi diye yazılıyo ya komedi asıl burda arkadaşım 6 tane yemiceksin yersende ağlamıcaksın ağlama fener diye şarkı yapanlar 6-0 görünce kendi göz yaşlarında boğuluyolar :))
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  • GAZOZ:
    Galatasarayın en büyüj sponsoru olan fenerbahceye teşekkürler devler ligine gene kalamıyarak galatasarayın ladasıma 20 milyon euro kadar katkıda bulunmuştur son on yıldaki katkıları kaç oldu hatırlayamadım
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