Malatyaspor-Fenerbahçe Maçında Sosyal Medyayı Sallayan Olay
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi skorbordda bir anda "Fenerbahçe 6-0 Galatasaray" ibaresi çıktı. Bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan skorbord olayı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Maç öncesi 11'lerin sayımı bittikten sonra, skorbordda bir anda, "Fenerbahçe 6-0 Galatasaray" ibaresi belirdi. Bir anlık görüntünün ardından tekrar "Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe" ibaresi yazdı.
Sosyal medyaya düşen videoyu 'siyahalpacino' isimli kullanıcının paylaşması üzerine, özellikle Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.
YORUMLAR (19)
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Bunu yapanlar bulunup stadyumlardan ömür boyu men edilmeli.bu olaylar gerilim yapıyor ve sonuçlar iyi olmuyor.sporda bunların yeri yok.dostluk dostluk dostluk.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sizbu skorla 100 yıl daha gidersiniz cimbomumda kupalari almaya devam ederCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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sanki 6 gol yememiş gibi 6saray taraftarı tepki gösterdi diye yazılıyo ya komedi asıl burda arkadaşım 6 tane yemiceksin yersende ağlamıcaksın ağlama fener diye şarkı yapanlar 6-0 görünce kendi göz yaşlarında boğuluyolar :))Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Galatasarayın en büyüj sponsoru olan fenerbahceye teşekkürler devler ligine gene kalamıyarak galatasarayın ladasıma 20 milyon euro kadar katkıda bulunmuştur son on yıldaki katkıları kaç oldu hatırlayamadımCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Malatyanin kasintisi tutmus,gs 6 tane yemek istiyorumCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır