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Malatyaspor'da tüm sonuçlar negatif

BTC Turk Yeni Malatyaspor, 2 gün önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını açıklarken, bir futbolcunun tedavi sürecinin ise devam ettiğini duyurdu.

Malatyaspor'da tüm sonuçlar negatif
30.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:22

BTC Turk Yeni Malatyaspor, 2 gün önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını açıklarken, bir futbolcunun tedavi sürecinin ise devam ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadeleri yer aldı,


Kaynak: DHA

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