Malatyaspor, Beşiktaş'ın İstediği Adem Büyük ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın da istediği golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Güneşli'deki Wyndham Grand İstanbul Europe Otel'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek de katıldı.

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Adem Büyük'ün kendileri için önemli bir transfer olduğunu belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Hem Malatyaspor'a hem kendisine hayırlı olsun. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Adem'e, Malatya'yı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulüp Başkanı Turgay Ciner'e ve transferde büyük katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye de teşekkür ediyorum."

Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri arasındaki anlaşma nedeniyle Adem Büyük'ün, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 11 Eylül Pazartesi günü oynayacakları maçta forma giymeyeceğini dile getirdi.