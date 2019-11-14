MalatyaPark 10'uncu yaşını kutluyor

14.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:16

Malatya'nın ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan MalatyaPark kuruluşunun 10'uncu yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu yıl kutlamalar kapsamında AVM'den alışveriş yapanlar ise son model bir araç kazanma şansı da yakalayacak.



14 Kasım 2019'da Malatya Girişim Gurubu'nun ilk projesi olarak açılan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi 10'uncu yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. 10 yılda 80 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MalatyaPark'da kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler veren Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, "10 yıldır sizlerle beraber olmanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Kavuk, "Marka karması, hizmet kalitesi ve sunduğu nezih, güvenli, seçkin alışveriş ortamı ile hizmete girdiği ilk günden bu güne ziyaretçilerinin hep teveccühünü kazandık. Sürekli kendini yenileyen, çağın gereklerine ayak uyduran yapımızla sadece alışverişin değil Malatya'daki sosyal hayatın da merkezi olduk. Bir buluşma noktası haline gelen alışveriş merkezimiz Malatya'nın merkezi ve sembollerinden biri oldu" ifadelerine yer verdi.



Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği tarafından 2010 yılında kendi kategorisinde yılın en iyi AVM'si de seçildiklerini aktaran Kavuk, "Dünyanın en prestijli uluslararası ödül platformlarından aldığımız onlarca ödül ile de başarımızı taçlandırdık. Şehrimizin adını dünyanın dört bir yanından temsilcilerin olduğu uluslararası platformlara taşıdık. 10. yılımızı da, her yıldönümümüzde olduğu gibi ziyaretçilerimizle kutluyoruz" şeklinde konuştu.



Bugün itibariyle Toyota Corolla Hybrid hediye edecekleri Araç Çekilişi Kampanyasının başladığını da belirten Kavuk, "14 Kasım-16 Şubat tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan her ziyaretçimiz çekilişe katılmaya hak kazanacak" dedi.



MalatyaPark'ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 16-17 Kasım tarihlerinde Carnavallium Sirk Kortej ekibinin gösterileri olacak. Yine 16-24 Kasım tarihleri arasında da son günlerde çocukların sevgilisi haline gelen çizgi film karakteri Kral Şakir ve arkadaşları, miniklerle buluşmak ve eğlenmek üzere MalatyaPark'ta olacak.



24 Kasım tarihinde AVM açık otoparkında 10. Yıldönümü kapsamında Emre Aydın sahne alacak. Bütün etkinliklerin ücretsiz olacağı kutlamalara tüm Malatyalıların davetli olduğu belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA