Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor Korona virüs salgını artışı nedeniyle bir aylık aradan sonra tekrar 58 ilde olduğu gibi Malatya'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar kurullara riayet etti.