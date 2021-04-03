Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor
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Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor Korona virüs salgını artışı nedeniyle bir aylık aradan sonra tekrar 58 ilde olduğu gibi Malatya'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar kurullara riayet etti.

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Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

MALATYA - Korona virüs salgını artışı nedeniyle bir aylık aradan sonra tekrar 58 ilde olduğu gibi Malatya'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar kurullara riayet etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek risk grubunda yer alan illerde Malatya dahil 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00'de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Malatya'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilk günde genelde uydu. Polis ekipleri merkezde uygulama noktasında denetleme yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya genelde uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, kısıtlamadan muaf olan sektörler ise işlerini yapmaya devam etti. Vatandaşlar en yakın fırın, market ve camilere gidebildiler.

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor
Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor
Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor
Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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