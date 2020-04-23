Malatyalılar hep bir ağızdan 'İstiklal Marşı' okudu MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı okudu.

MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Malatya'da da alınan sokağa çıkma yasağının ardından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı balkonlarda kutlandı. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelere çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da şarkılar söylendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konvoy halinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında sirenlerini çalarak tur attı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de görev yaptığı noktalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ayrıca Malatya Stadyumu'nda da istiklal Marşı çalındı. Boş statta, çalışanlar tarafından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA