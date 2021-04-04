Malatyalılar günü kutlamaları sanalda

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü, pandemi nedeniyle sanal ortamda kutlanıyor.

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü, pandemi nedeniyle sanal ortamda kutlanıyor.

Malatya'nın plakasının 44 olması nedeniyle, 4'ncü ayın 4. günü Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanıyor. Ancak, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fiili kutlama yapılamıyor. Covid-19 pandemisinde illere göre haftalık vaka sayısında 27 Mart - 2 Nisan arasında Malatya'nın 100 bin de 373.87 olması ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kutlamalar sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Malatyalılar Günü, nedeniyle sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Şehirleri şehir yapan; insanıdır, ruhudur kültürüdür" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Malatya'nın insanı kardeştir, birlikte yaşar. Tüm Malatyalı hemşerilerimizin Dünya Malatyalılar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Tüm hemşerilerimin Dünya Malatyalılar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı