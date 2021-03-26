Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
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Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkili olurken, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

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Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkili olurken, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Sabah erken saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışı su kaynakları açısından sevindirirken, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan kayısı için ise tehlike çanlarını çalıyor. Çiçeklenme döneminde olan kayısı ağaçlarında zirai don olması durumunda ürünün büyük bölümü yanarak meyve vermiyor.

Baz vatandaşlar bu yaşlarına kadar Mart sonunda kar yağışı görmediğini söylerken, bazı vatandaşlar da kayısıların yanmaması temennisinde bulundu.

Darende de kar altında

Malatya-Kayseri yolu güzergahında yer alan Darende ilçesinde de yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçedeki vatandaşlar sabah güne kar yağışı ile başlarken, çevre yolunda ise araçların kontrollü geçişlerine izin veriliyor. - MALATYA

Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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