Malatyalı Yüzücüler Elazığ'dan Mutlu Döndü

Malatyalı yüzücüler Anadolu Yıldızlar Ligi(ANALİG) yüzme yarı final müsabakalarında büyük başarılar kazandılar.

Takımlar halinde erkek ve kızlarda takım ikincisi olan Malatyalı sporcular 25-27 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek, Anadolu Yıldızlar Ligi(Analig) final maçlarına mücadele etmeye hak kazandılar.

27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan Yıldızlar ANALİG yarı final müsabakalarına 14 ilden 175 kız, 313 erkek, toplam 488 sporcu katıldı. Yarışlarda büyük mücadeleler sergileyen Malatyalı sporcular kızlarda ve erkeklerde büyük derecelere imza attılar.

Takımlar halinde erkek ve kızlarda takım ikincisi olan Malatyalı sporcular 25-27 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek, Anadolu Yıldızlar Ligi(ANALİG) final maçlarına mücadele etmeye hak kazandılar.

Topladıkları puanlarla hem kızlarda hem erkeklerde final müsabakalarına giden tek il olan Malatya'da hedef Samsun'da da tüm madalyaları kazanmak. - MALATYA

Kaynak: İHA