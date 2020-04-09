Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı
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Baştürk, Senegal, Güncel

Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı

Senegal'deki Türk yatırımı FKS Un ve Yem Fabrikası'nın sahibi Malatyalı Baştürk ailesi, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 150 milyon CFA Frangı (yaklaşık 1,68 milyon TL) katkıda bulundu.

09.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:52
Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı

Senegal'deki Türk yatırımı FKS Un ve Yem Fabrikası'nın sahibi Malatyalı Baştürk ailesi, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 150 milyon CFA Frangı (yaklaşık 1,68 milyon TL) katkıda bulundu.

FKS Un ve Yem Fabrikası'nın yöneticilerinden Seyfullah Çalışkan, ülkenin salgınla mücadele fonu FORCE COVID-19'a aktarılmak üzere sembolik yardım çekini Planlama, İşbirliği ve Ekonomi Bakanı Amadou Hott'a takdim etti.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şirketimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardım seferberliği çağrısına uyarak ilk yardımlarını Türkiye'de yaptı. Bu yardımlara Senegal'de devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Faruk Baştürk'ün talimatıyla Senegal'deki salgınla mücadele fonuna 150 milyon CFA Frangı yardımda bulunduk." diye konuştu.

Bu miktarın yapacakları 500 milyon CFA Frangı (5,61 milyon TL) yardımının sadece bir kısmı olduğunu söyleyen Çalışkan, firmanın her yıl Senegal devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve doğrudan halka yaptığı yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıktaki Rufisque kentinde bulunan FKS Un Fabrikası, 2009'dan bu yana ülkede faaliyet gösteriyor.

Senegal'in un talebinin yüzde 40'ını karşılayan ve 200'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan FKS Endüstri'ye, 2012'de faaliyete geçen yem fabrikası da eklendi.

Kaynak: AA

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