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Malatyalı sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu

Vücut Geliştirme ve Fitneste Türkiye Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman, Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

ADIYAMAN (İHA) - Vücut Geliştirme ve Fitneste Türkiye Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman, Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya'da 9 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan, 2022 Yılı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman Genç Erkekler Fitness Açık Siklette Türkiye Şampiyonu oldu.

Adıyaman, Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. - MALATYA

Malatyalı sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adıyaman, Türkiye, Antalya, Fitnes, Spor, Haberler

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