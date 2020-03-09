Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor
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Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor

Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor Malatya'da öğrenciler, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yürütülen 'İcathane' projesi ile geleceklerine yön verecek teknoloji eğitimleri alıyorlar.

09.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:12
Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor

Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor

MALATYA - Malatya'da öğrenciler, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yürütülen 'İcathane' projesi ile geleceklerine yön verecek teknoloji eğitimleri alıyorlar.

Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği tarafından hayata geçirilen 'İcathane' projesi ile kentte çeşitli okullarda eğitim gören lise ve ortaokul öğrencileri hafta sonları geldikleri atölye de kodlama, robotik ve endüstriyel tasarım konularında eğitim alıyor, yeni icatlar için ter döküyor.

12 kişilik guruplar halinde atölye eğitimi alan öğrenciler, Kodlama Atölyesinde analiz yapabilme, problem çözebilme, algoritma geliştirebilme yetilerini kazanırken, Robotik Atölyesinde ise mekanik, elektronik, kablosuz iletişim, otonom sistemler konularında becerilerini geliştiriyorlar. 3D yazıcıların icadıyla üretim sistemlerinin farklı bir boyuta taşındığı Endüstriyel Tasarım Atölyesi ile de öğrenciler bu yönde Endüstriyel Tasarım ve Üretim eğitimi alıyor.

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, İcathane projesi ile 60 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek "Malatya'da çok ciddi bir rağbet var. Öğrencilerimiz bize direk başvuruyor. Bir sınav süreci var, burada başarılı olan öğrencileri eğitime alıyoruz. Eğitim bittikten sonra başarılı olan öğrencilerimizin Teknofest gibi yarışmalara da katılmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Eğitimlerde yerli ve milli teknoloji üzerine derslerin verildiğini belirten Demir, İcathane Projesi ile Türkiye'nin birçok noktasında teknoloji laboratuvarlarının kurularak ortaokul ve lise öğrencilerine bilimin sevdirilmesi ve onları teknolojiyi kullanan konumdan teknoloji geliştiren konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler de, hafta sonları geldikleri İcathane de teknoloji üzerine eğitimler aldıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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Malatyalı öğrenciler 'icathane' ile geleceğe hazırlanıyor

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