Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu
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Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu

Malatyalı lise öğrencisi ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında birinci oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban, fizik alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde etti.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban, fizik alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Balaban'ın hazırladığı, danışmanlığını kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler'in yaptığı "Bor ve Azot Katkılı, Elmas Gibi Karbon Malzemesinin Çok Katmanlı Güneş Panellerinde Üst Katman Olarak Kullanımının Panellerin Verimlilikleri ve Spektral Etkinliklerinin İncelenmesi" projesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta çevrim içi düzenlenen yarışmada birinci seçildiği bildirildi.

Dünyanın en büyük ve prestijli uluslararası bilim yarışması ISEF'e her yıl 75'ten fazla ülkeden yaklaşık 1800 öğrencinin 22 kategoride katıldığı ifade edilen açıklamada, bu yarışmada derece alan öğrencilerin, üniversiteye sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirilme hakkı elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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