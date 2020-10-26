Malatyalı kayısı üreticilerinin hayali gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından Malatya'da kurulan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından Malatya'da kurulan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposu kentte bir hayali gerçeğe dönüştürdü.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da üreticiler uzun yıllardır lisanslı bir depo kurulmasını bekledi. Üreticilerin bu beklentisine karşılık atılan adımlarla kentte tarihi bir dönüm noktası yaşandı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen lisanslı kuru kayısı deposu hizmete girdi.

Tesisin resmi açılışı da Malatya'daki programları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, video konferans yöntemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bulunduğu Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlanılarak yapıldı.

Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulan 6 bin ton kapasiteli, 31 milyon 922 bin liraya mal olan depoda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ürün alımı gerçekleştiriliyor.

TMO'nun kuru kayısıyı 21-23 liradan alacağını açıklaması ve ürün alımlarının başlaması, kentte büyük sevinç yarattı.

"Malatya bayram yerine döndü"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

Özcan, uzun zamandır kuru kayısı lisanslı deposu için çaba sarf ettiklerini hatırlatarak, TMO'nun kayısı alımını açıklamasıyla Malatya'nın tarihi bir gün yaşadığını ifade etti.

Kuru kayısı lisanslı deposunun faaliyete geçirilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Özcan, Bakanlığın projenin hayata geçirilmesi ve sonuçlanması konusunda kendilerini her fırsatta destek olduğunu bildirdi.

Özcan, TMO'nun kayısı alımını açıklamasıyla Malatya'da yeni bir dönem başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru üzüm ve incirde uygulanan alım müdahalelerinin kuru kayısıda da uygulanacağına ilişkin açıklamasın ardından Malatya bayram yerine döndü. Üreticilerimizin 30 yıldır hayal ettiği, her fırsatta 'sektörün en önemli beklentisi' diye adlandırdığımız taban fiyatı oluşturma ve devletin ürüne sahip çıkma politikasıyla ilgili konuşulanın gerçeğe döndüğünü görmeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'da yetişen kayısının bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Artık kayısı sadece bir şehrin ürünü olmaktan çıktı, bir bölge ürünü oldu. Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas gibi bize sınırdaş olan tüm şehirler bu konuda çok önemli bir gelir elde ediyor. Kayısı bunun yanında bölgede ciddi anlamda istidam sağlayan bir ürüne dönüştü."

Özcan, kuru kayısının hem prestijli hem de stratejik bir ürün olduğunu anımsatarak, bu konuda atılan adımların çok önemli olduğunu söyledi.

"Yılda 100 bin ton ihracat, 2,5 milyar lira girdi sağlanıyor"

Kuru kayısıyla ilgili atılan adımlara değinen Özcan, "Malatya'ya yapılan her yatırım çok önemli ancak bölge, kent ve Türkiye ekonomisi için kayısı çok önemli. Bugün 100 bin ton ihracat gerçekleştirdiğimiz ve yılda yaklaşık 2,5 milyar lira gelir elde ettiğimiz ürünle ilgili atılan adımlar daha önemli bir duruma geldi." diye konuştu.

Özcan, üreticinin hayalinin gerçekleştirilmesi noktasında verdiği emeklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik