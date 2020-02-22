Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi
Haberler » Güncel » Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi - Haber

Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi

Malatya'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldıMalatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin...

22.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:45
Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi

'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldı


Malatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin ördüğü kılık kıyafetler, İdlip'e gönderildi.


Yapılan tasnif ve paketleme işleminden yola çıkan yardım malzemeleri Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlipli çocuklara ulaştırıldı. Kıyafetleri giyen İdlipli çocuklar ise, attığı sloganlarla Türkiye'ye teşekkür etti. - AZEZ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler