Malatyalı kadınların çeyizlik üretimiyle, çöpe atılan yünler ekonomiye kazandırılıyor

Malatya'da üreticiler tarafından ekonomik değer olarak görülmediği için yakılan ya da çöpe atılan koyun ve keçi yünleri, kadınların eliyle yorgan yapımında kullanılarak hem israfın önüne geçiliyor hem de ekonomiye kazandırıyor.

Malatya'da üreticiler tarafından ekonomik değer olarak görülmediği için yakılan ya da çöpe atılan koyun ve keçi yünleri, kadınların eliyle yorgan yapımında kullanılarak hem israfın önüne geçiliyor hem de ekonomiye kazandırıyor.

Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Nimet Yıldırım, 3 yıl önce kendisine uğraş ararken çeyizlik satılan iş yeri açmaya karar verdi.

İş yerinde, ilk olarak kendisine ait eski yatak ve yorganların yünlerini kullanıp yenilerini yapan Yıldırım, ürünlerinden memnun kalan müşterilerinin taleplerinin artmasıyla 3 kişi istihdam etmeye başladı.

Taleplerdeki artış üzerine işlerini büyütmeye karar veren ancak yün bulmakta sıkıntı yaşayan Yıldırım, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'ın desteğiyle, ham madde ihtiyacını karşılamaya başladı.

Bu sayede, üreticiler tarafından ekonomik değeri olmadığından yakılan ya da çöpe atılan yünler, kadınların elinde çeyizliklere dönüştürülüyor.

Kooperatif kurarak işleri büyütecekler

Nimet Yıldırım, AA muhabirine, yün yorganlara talebi karşılamak için işi profesyonel yapmak istediklerini söyledi.

Elde ettikleri yünleri kısıtlı imkanlarla işlediklerini ifade eden Yıldırım, "Yünleri dükkanın arka tarafında leğenlerin içinde kendim yıkıyorum, çalışma arkadaşlarım da çırpıp köpülüyor. Talep arttığı için yerimiz bize dar gelmeye başladı." dedi.

Birlikte çalıştıkları kadınlarla kooperatif kuracaklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım emek veriyor, onların kooperatife ortak olmasını istedim. Kooperatifimizin kuruluş aşaması tamamlanmak üzere. Almamız gereken malzemeler var. Onları alacak bütçemiz olmadığı için kooperatif kurmaya karar verdik. Devletimizin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine verdiği yüzde 75 hibe desteğinden faydalanacağız."

Yün yorgan üretiminde çalışan 55 yaşındaki Kezban Arslan da "İşimizden çok memnunuz. Yünü leğenlerde yıkadıktan sonra makinede kurutuyoruz ve divanın üzerinde çarpıyoruz." dedi.

Birlik Başkanı İhsan Akın ise hayvan yünlerinin ekonomiye kazandırılamamasının, yıllardır süregelen bir problem olduğunu söyledi.

Üreticilerin yünlerini belirli bir fiyat karşılığında kadın girişimcilere satacağını dile getiren Akın, "Yayla ve meralarda telef olan, yakılan yünlerimizin milli hasılaya katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Hanımefendilerle bir programda tanıştık ve birlik binasında toplantımıza davet ettik. Kooperatif kurmaları için kendilerini destekledik. Her alanda doğal ürünlere dönüş var. Burada kısıtlı imkanlarla yıllarca yün işlemişler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş