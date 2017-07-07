Malatyalı İşadamlarından ABD'de Futbol Okulu

Amerika'da yaşayan işadamı Teoman Mutlu, geçen yılın başında kurulan Malatyaspor USA'in ardından bir grup işadamı ve profesyonel yönetici ile birlikte eylül ayında futbol okulu açacaklarını söyledi. Okulda eğitimi, takımın da hocalığını üstlenen Ümit Karan verecek.