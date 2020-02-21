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Malatyalı halterciden bronz madalya

Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat, Muğla'da yapılan Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı.

21.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:03
Malatyalı halterciden bronz madalya

Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat, 'da yapılan şampiyonasında bronz madalya kazandı.


Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 18 - 20 Şubat tarihleri arasında Muğla ili Dalaman ilçesinde yapılan Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan "Sporcumuz Furkan Batuhan Polat'ı, antrenörü aynı zamanda kuzeni Burak Polat'ı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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