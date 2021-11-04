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Malatyalı Boksör Karakuş, Avrupa Şampiyonasında iddialı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Malatyalı Boksör Karakuş, Avrupa Şampiyonasında iddialı

Malatyalı Boksör Furkan Karakuş, Avrupa Şampiyonasına iddialı gitti.

Malatyalı Boksör Furkan Karakuş, Avrupa Şampiyonasına iddialı gitti.

Karadağ'da 5-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan, WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonasına Malatyalı sporcularından Furkan Karakuş Milli Takım Sporcusu olarak iştirak edecek.

Sözü edilen şampiyonaya iddialı hazırlanan Milli Sporcu Furkan Karakuş'un Karadağ'dan madalya alarak dönmesi bekleniyor. - MALATYA

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