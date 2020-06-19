Malatyalı "Baba Vahap"ın vefatı sevenlerini üzdü
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Malatyalı "Baba Vahap"ın vefatı sevenlerini üzdü

Hayırsever kişiliğiyle tanınan, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü kıyafet ve burs desteğiyle güldüren Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı 78 yaşındaki Vahap Küçük'ün vefatı, sevenlerini üzdü.

Malatyalı
19.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:05

Hayırsever kişiliğiyle tanınan, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü kıyafet ve burs desteğiyle güldüren Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı 78 yaşındaki Vahap Küçük'ün vefatı, sevenlerini üzdü.

İlçede ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Küçük, 1972 yılında Milli Selamet Partisi'nin Doğanşehir'deki kuruculuğunu yaparak ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 1983'te hemşehrisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile ANAP'ın kuruluşunda görev alan Küçük, partinin Doğanşehir ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüttü ve bu görevini Özal'ın vefat ettiği 1993 yılına kadar sürdürdü.

Küçük, bir taraftan da 1985'te çocuklarının tekstil sektörüne girmesiyle onlara destek oldu. AK Parti'nin 2001'de kurucu ilçe başkanlığını yapan Küçük, 2014'ten bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hayırsever kişiliği ile öne çıktı

Yurt içi ve dışında çok sayıda şehirde faaliyet gösteren ve yaklaşık 50 bin kişiye ekmek kapısı olan LC Waikiki'nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Küçük, hayırsever kişiliğiyle gönüllerde taht kurdu.

Eğitim ve öğrenciye çok büyük önem veren Küçük'ün Malatya'da ve çok sayıda ilde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü oğlunun sahibi olduğu firmanın ürünleriyle güldürdüğü çevresindekiler tarafından biliniyor.

Yaşadığı ilçede öğrenim gören 7 bin 200 öğrencinin tamamına ayrım yapmadan her yıl kıyafet yardımında bulunan, bunun yanı sıra çok sayıda öğrenciye burs veren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, on binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağladı.

Küçük, Hakkari'den Tekirdağ'a Sinop'tan Hatay'a kadar ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü kıyafet ve burs desteğiyle güldürdü.

Vahap Küçük, öğrencilere yaptığı yardımların yanı sıra doğup büyüdüğü Doğanşehir'de babası Mehmet Küçük adına, doğduğu yer olan Elmalı'ya ise annesi Ayşe Küçük adına sağlık ocağı yaptırdı.

Adını taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulunu da yaptırarak, üniversiteye bağışlayan ve bu okulu kazanan öğrencilere bursun yanı sıra her türlü yardımı sağlayan Küçük, tam bir hayırsever ve eğitim gönüllüsüydü.

Vefatı sevenlerini yasa boğdu

Malatya'da "Baba Vahap" olarak sayılıp sevilen, her zaman insanını ve memleketini düşünen, kiminin amcası, kiminin dayısı, kiminin babası olarak anılan Vahap Küçük'ün kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kentteki protokol üyeleri ile Malatya'da daha önce görev yapmış vali, kaymakam, resmi daire amiri, milletvekilleri ve sevenleri Vahap Küçük için başsağlığı mesajları yayımladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük beyefendi, tedavi gördüğü kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Desteği ve ağabeyliğiyle pek çok gencin öğrenim hayatını kolaylaştırmıştı. İyilikle yad edilecek. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da "Doğanşehir Belediyesi Başkanı Vahap Küçük Hakk'a yürüdü. Hayırseverliği ile herkese örnek olmuş büyüğümüzü kaybetmek bizleri derin bir üzüntüye düşürdü. Doğanşehirimizin ve tüm Malatyalıların başı sağ olsun. Yüce rabbim ebedi mekanını cennet eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da "Malatya Doğanşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda herkese örnek olacak hayırseverliğiyle temayüz etmiş bir iş adamı olan kıymetli Vahap Küçük ağabeyimizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbimiz rahmet ve mağfiret eylesin. Ailesine ve hemşehrilerime başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile siyasi partilerin, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, spor adamları ve çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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