Malatyaki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA