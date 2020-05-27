MALATYA Yürüyüş yaptığı sırada düştüğü kayalıklardan kurtarıldı Yürüyüş yaptığı sırada düştüğü kayalıklardan kurtarıldıMALATYA'da, kayalıklarda yürüyüş yaparken düşerek ayağını kıran Selahattin Boyraz, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yürüyüş yaptığı sırada düştüğü kayalıklardan kurtarıldı

MALATYA'da, kayalıklarda yürüyüş yaparken düşerek ayağını kıran Selahattin Boyraz, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Boyraz, yürüyüş için Beydağı'nın eteklerine gitti. Yolun karlı olması nedeniyle dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek ayağını kıran Boyraz, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ile AFAD ekipleri 1 saatlik çalışmayla Boyraz'ın bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, daha sonra Boyraz'ı sedyeyle taşıyarak ambulansa getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Boyraz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA