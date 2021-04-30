Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
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Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya iline yapılan yatırımlarla toprakları su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediyor.

Malatya ilimiz için çok büyük önem arz eden Yoncalı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 090 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajında gövde kaya dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılında ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Malatya Yoncalı Barajının inşaatı bitirilerek su tutmaya hazır hale getirilmiş olacaktır "dedi.

Bununla birlikte Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9.040 metre uzunluğundaki Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Genel Müdür Yıldız, "TBM ile tünel açmada 2.600 metre ilerleme sağlanmış olup işte fiziki gerçekleşme yüzde 33 seviyesindedir" dedi.

Yoncalı Sulaması İnşaat ihalesi yapılacak

İşin eş zamanlı faydaya dönüşmeni sağlamak için, Malatya Yoncalı Sulaması İnşaatının ihalesi 2021 yılı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğümüz Proje ve İnşaat Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Genel Müdür Yıldız, Açıklamalarını 'Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon m su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon m gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 164 milyon 434 bin 621 TL gelir artışının sağlanmasının hedeflendiğini belirterek tamamladı.

Sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri ise şöyle:

"1-Akören 2- Alhasuşağı 3- Armutlu 4- Asmaca 5- Aşağısülmenli 6- Bozan 7- Çavuş 8- Çevreli 9- Ermişli 10- Eymir 11- Gökağaç 12- Gümüşlü 13- Güngören 14- İsaköy 15- Karahöyük 16- Kızık 17- Kömürlük 18- Kuyudere 19- Morhamam 20- Tarlacık 21- Tatkınık 22- Yeniköy 23- Yukarısürmenli". - ANKARA

Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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