Malatya Yoncalı Barajı'nda gözde dolgusu tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Malatya Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak 114 milyon metreküp suyla 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metrelik Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde de çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Yıldız, "Tünelin giriş ve çıkış portal kazıları, giriş portal beton kaplama imalatları, klasik metotla açılan 427 metre tünel kazısı ve desteklemesi tamamlanmıştır. Tünel delme makinesinin kurulum çalışmaları yapıldı, tünel açma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Malatya Yoncalı Barajı projesinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 154 milyon lira gelir artışının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya