Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı
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Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı.

13.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:59
Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı

'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu tır trafiğine kapatıldı.


Kayseri'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı. Mimarsinan OSB kavşağında yolu kapatan polis ekipleri, tırların geçişine izin vermiyor. Yolun kapatılmasından dolayı saatlerce beklediklerini söyleyen tır sürücüleri ise, yolun açılmasını bekliyor. Kızılay da bekleyen sürücülere çay ve poğaça dağıtımı gerçekleştiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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