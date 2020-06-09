Malatya'yı şimşekler aydınlattı
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Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Malatya'yı şimşekler aydınlattıMALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti.

09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:20

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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