Malatya'yı şimşekler aydınlattı MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti.

MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.

Kaynak: DHA