Malatya, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde pandemi polikliniği kuruldu Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan pandemi polikliniğinin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan pandemi polikliniğinin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde son günlerde artan Kovid-19 hasta sayısına bağlı olarak vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyenlerine daha fazla özen göstermeleri istendi.

Açıklamada, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi Pandemi Polikliniklerinde yaşanan başvuru yoğunluğu nedeniyle bu hastanelere ilave olarak Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi bünyesinde de pandemi polikliniğinin bugünden itibaren hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi normal poliklinikleri ile beraber pandemi polikliniği ile de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Pozitif tanı alan hastalarımızın hastaneye yatışları ve hastanelerimizin yatak doluluk oranları konularında bir sorun yaşanmamaktadır. Sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımızla temas etmiş olan kişilerin, semptomları yoksa pandemi polikliniklerine başvurmalarına gerek yoktur. Pozitif hasta ile yakın temasta bulunan kişiler 14 gün boyunca karantina altında kalacak ve bir şikayet, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, kas ve eklem ağrısı gibi, gelişmesi halinde hastanelerimize başvuracaklardır."

Pozitif tanı alıp evde takip edilen hastalar ile bu kişilerle teması bulunanların 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmadan, kendilerini izole etmeleri istenerek, bu kurala uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince adli ve idari işlem uygulanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA