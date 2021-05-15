Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tur için sahaya çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tur için sahaya çıkacak

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tur için sahaya çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig play-off yarı final mücadelesinde 1928 Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig play-off yarı final mücadelesinde 1928 Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

3. Lig'de elde ettiği başarıyla bir üst lig için Play-Off oynama şansı yakalayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çeyrek finalde Ofspor'u eleyerek yarı finale yükseldi. Malatya ekibi yarı finaldeyse İzmir ekibi 1928 Bucaspor'a rakip oldu. İki maçlı eleme turunda ilk maç bu gün saat 16.00'da Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynanacak. Maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynanan iki maçta da 1928 Bucaspor 1-0 galip gelmişti. İkinci maç, 19 Mayıs Çarşamba günü Yeni Buca stadyumunda oynanacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdullah Gül Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tur için sahaya çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:38:20. #1.15#

title