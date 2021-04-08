Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mücahit Şentürk (xx), Kağan Yıldızlar (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 75 Cuma xxx), Gökhan (xxx), Eycan (xx), Burak (x) (Dk. 60 Yusufcan x), Ufuk (xx), Osman (xx), Oğuz (x) (Dk. 54 Ahmet x), Enes (x), Berke (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mücahit Şentürk (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 75 Cuma xxx), Gökhan (xxx), Eycan (xx), Burak (x) (Dk. 60 Yusufcan x), Ufuk (xx), Osman (xx), Oğuz (x) (Dk. 54 Ahmet x), Enes (x), Berke (xx) (Dk. 61 Alper x), Tunç (xxx)MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail (x) - Gökhan (xx), Erçin (xx), İlker (x), Mücahit (xx), Akın (xxx), İzlem (x) (Dk. 82 Güney), Ayhan (xx), Deniz (xx) (Dk. 71 Uğurcan x), Emre (xx), Halil (x)GOL: Dk. 79 Cuma (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Eycan (Bucaspor 1928), Ayhan (Yeşilyurt Bld.)KIRMIZI KART: Dk. 52 Enes (Bucaspor 1928)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, Play-Off potasında yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek iddiasını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bucaspor 1928'de Enes 52'de kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasına rağmen pes etmedi ve Cuma'nın 79'uncu dakikada attığı golle galip gelmesini bildi. Bu sonuçla Bucaspor 1928, puanını 58'e yükseltip lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü.

12'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Berk'in şutunda top üstten auta çıktı.24'üncü dakikada Bucaspor 1928 gole yaklaştı. Kullanılan köşe atışında Eycan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.50'nci dakikada Oğuz'un pasında topu iyi kontrol eden Berke'nin sert şutunu kaleci İsmail son anda çıkardı.52'nci dakikada Bucaspor 1928, 10 kişi kaldı. Gole giden Deniz'i ceza sahası dışında düşüren Enes direkt kırmızı kart gördü.60'ıncı dakikada Akın'ın pasında Deniz kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vurdu, Kıvanç topa son anda müdahale ederek gole izin vermedi.74'üncü dakikada ceza sahası dışından Bucasporlu Gökhan'ın şutunu kaleci İsmail son anda köşeden çeldi.79'uncu dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Cuma'nın şutunda kaleci İsmail'den seken top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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