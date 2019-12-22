Malatya yemekleri tanıtıldı

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:07

1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi tamamlandı. Kongrede sunulan 180 bildiri kitap hale getirilecek



Malatya Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin katkı sağladığı 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresinde akademisyenler, Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının gastronomi dünyasına farklı bir canlılık ve hareketlilik kazandıracak niteliğe sahip olduğunu ifade ettiler.



Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yaptığı 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresine katılan akademisyenler, Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaşması için izlenecek metotlar, yapılacak tanıtımlar, yemek kültürünün toplum, insan ve medeniyetler üzerinde ki etkileri, gastronomi turizmin sosyal ve kültürel sürece etkileri üzerine hazırladıkları sunumlar paylaştılar.



Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Irşil Demiralp, kongreyi değerlendirirken, modern yaşam vizyonuna ulaşan kentlerin ve toplumların ilerlemesinde yeme-içme sektörünün ciddi katkısı olduğunu ifade ederek, "Her yönüyle verimli ve güzel bir kongreye ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere İKSAD Yönetimine ve emek verenlere teşekkür ederim. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamını ağırlamak, Malatya'nın gastronomi yönünün tanıtılması açısından çok faydalı oldu. Misafirlerimize Malatya ve Yeşilyurt Mutfağındaki eşsiz lezzetleri hazırlanan güzel bir sunumla tanıtma fırsatına ulaştık. Katılımcılar yöresel yemeklerin neler olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrendiler, hiç tatmadıkları yemekleri tattılar, bu harika bir şey. Tabii ki bunun bilimsel çalışmalarla ilerlemiş olması bana kalırsa çok kıymetli hal aldı. Farklı üniversitelerden gelen akademisyenler kendi yörelerine ait yemekleri anlattılar, öneri ve tespitleriyle gastronomi anlamında bize çok fazla katkı sağladılar. Yeşilyurt Belediyesinin bilimsel anlamda şehrimize sağladığı bu katkıları takdirle karşılıyorum. Gastronomi şu anda ülkemizin gündemindeki konuların başında gelmektedir, televizyonlarda yemek programları fazlalaştı, hemen hemen her kanalda yemek yarışmaları yapılıyor, gerçi dünya yemek sektörü üzerine eğilmiş durumda" ifadelerini kullandı.



Obezitenin arttığı bu dönemde, gastronomiyle ilgili bir kongrenin Malatya'da düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Demiralp, "Gastronomide yemeğin tadı ve damak tadı çok önemli, az ve öz yemek, keyifle yemek önemlidir. Biz toplum olarak ekmekli, yağlı yüzlü yemekleri severiz ancak tüm lezzetlerin az ve öz yenilmesi, midenin çok kaliteli yağlar ve besinlerle ihtiyacının giderilmesi gibi sağlığımızı ilgilendiren konular gastronominin temel amaçları arasındadır. Dünya gastronomisinde bir numara Tayland Mutfağıdır. Tayland denince börtü böcek yemekleri yiyen bir toplum akla geliyor, bizim yemek kültürümüze çok ters ancak orada yaşayanlar Tayland mutfağını dünyada bir numara yaptılar. Ülkemizde Gaziantep ve Hatay yemekleri şu anda revaçta peki neden Malatya yemekleri de revaçta olmasın? Aslında bu bir strateji ve tanıtımdan geçiyor. Yemeklerimizi işte böyle güzel kongrelerle tanıtabiliriz, gerek sosyal medyada paylaşarak gerekse de ilimizdeki yerel ve ulusal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırabiliriz. Malatya yemeklerini anlatan bir gastronomi kongresi ve çalıştayı neden başka bir ilçede, kentte veya Avrupa'nın bir kentinde düzenlenmesin ki? Vücudumuz için en sağlıklı besinlerin başında bulgur gelmektedir, hayatımızdan kesinlikle çıkmaması gereken en önemli besin maddelerinden bir tanesidir. Malatya, bulgurun türevlerinden çok fazla yemek çıkartabilecek bir duruma sahip ve bu alanda açıkçası rakibi yoktur. Gaziantep, Hatay ve Adana yemekleri hep etle yapılırken, bulgurla üretilebilecek en fazla yemek Malatya'da yapılmaktadır. Analı-kızlı, ekşili köfte, sıkma köfte başta olmak üzere bulgur türevlerinden yapılan tüm yemeklerimiz besleyici ve doyurucu olmasının yanında vücut sağlığının korunması içinde önemlidir. Malatya tüm bu güzel yemekleriyle gastronomi kenti olmayı hak etmektedir" şeklinde konuştu.



1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi'nde yer almaktan onur duyduğunu ifade eden Dr.Mutlu Özgen ise, " Öncelikle bizleri Malatya'da çok güzel şekilde misafir edip, gastronomi alanındaki sunumları paylaşmamızı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bu kongrenin hayata geçmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kongreye katıldım ve yıllardır üzerinde çalıştığım Anadolu mutfağı ve kültürüyle ilgili hazırladığım bildiriyi davetlilerle paylaştım. Uluslararası bir kongrenin Malatya'da düzenlenmesini yerinde ve doğru bir karar olarak görüyorum. Malatya denince bizim aklımıza kayısı ve kayısı ürünleri geliyordu ancak Malatya'da zengin bir yemek kültürü vardır. Çünkü bu zenginliğe müsait bir coğrafyada bulunuyor. Belediye Başkanımızın açılışta yaptığı konuşmada, dut yaprağından başlayarak farklı yapraklardan yapılan köftelerden bahsetti, buranın çok meşhur bir kiraz yaprağı sarması var. Yapılışı itibariyle çok zor ve zahmetli bir yemek ancak Anadolu'da bir tabir var ' Bunu yapmak için avrat olmak lazım' hatta bu yemeğin tanıtımında 'avrat sarması' diye yazmışlardı. Burada maharet kadında bitiyor, gastronomiyi var eden de muhafaza edende aslında kadındır" ifadelerini kullandı.



Kadınlara övgü



Malatya'da ki bu zengin mutfağı güçlü hale getirenlerin aslında kadınlar olduğuna işaret eden Özgen, "İsimsiz kahramanlarımız onlardır, kadınlarımızın nesilden nesle aktardıkları tarifler bugün restorantlarda ve mutfaklarımızda devam ediyor. Aslında yemek anneden kızlarına bırakılan manevi bir mirastır. Malatya'da gerçekten doğru bir anda ve doğru bir zamanda bir kongre düzenlendi. Malatya gastronomi alanında doğru işler yapmak için belki de Mehmet Çınar Başkanı bekliyordu, ben böyle değerlendiriyorum. Malatya'da daha iyi şeylerin olacağını tahmin ediyorum, çünkü çok güzel bir başlangıç yapıldı. Bir şeye başlamak önemlidir, devamı mutlaka gelecektir. Mehmet Çınar'ın Başkanın özellikle gastronomi alanındaki yatırımlarını ve projelerini dinledim, akademik çevreden geldiğimiz için de ayrıca çok beğendim, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.



1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresinde yayımlanan 180 adet bildirinin içinde olduğu bilimsel kitapta önümüzdeki aylarda basılıp, ilgili yerlere iletilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA