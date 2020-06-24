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Malatya'ya yatırım müjdesi

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yatırım müjdesi vererek, "Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak.

Malatya'ya yatırım müjdesi
24.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:06

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yatırım müjdesi vererek, "Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bunun müjdesini Malatyalılarla paylaşmış olacağız" dedi.

Milletvekili Tüfenkci gündemdeki konulara ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Mazlumun babasıydı, yetimin babasıydı"

Sözlerine geçtiğimiz günlerde Vedat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü anarak başlayan Tüfenkci, "Vahap Başkanımız Doğanşehir'in babasıydı. Mazlumun babasıydı, yetimin babasıydı. Doğanşehir'e ve Malatya'ya büyük hizmetleri oldu. Malatya'da kurduğu bir markayı tüm dünyaya tanıtarak bizleri onurlandırdı. Böyle bir şahsiyeti biraz da beklemediğimiz bir zamanda kaybetmek, bu bizi derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Doğanşehir'in her yerinde eseri var. Bu eserlerle inanıyorum ki hayır çeşmesi her zaman akacak" şeklinde konuştu.

"Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak"

Malatyalılara yatırım müjdesi de veren Tüfenkci, lokomotif bakım merkezinin kısa süre içerisinde kurulacağını kaydederek, "Malatya bölgenin önemli kentlerinden birisi. Türkiye'de hızlı kalkınan illerin başında Malatya geliyor. Gerek tarımı ile gerekse sanayisi ile. Sanayinin gelişmesi bizim için çok önemli. 6. Bölge teşvikleri kapsamında Malatya'yı cazibe merkezlerinden biri haline getirerek önemli bir potansiyeli olan il haline getirmiştik. Bu noktada Organize Sanayi'deki yatırımlar hızla ilerlerken mevcut arıtmanın yetmediği ve yeni arıtma noktasında Ak Parti olarak sanayi bölgesine yeni arıtma projesi gerçekleştirdik. Şuanda bitti. İhale aşaması salgından dolayı ertelendi. Bakanımızla görüşme sonucunda temmuz ayında ihale gerçekleşecek. Model fabrikanın kurulmasında bakanımız talimat verdi. İnşallah bunu da en yakın zamanda hemşerilerimize hem bilgi olarak, hem de görsel olarak sunacağız. Bu da Malatya'daki sanayinin verimli bir şekilde üretimini sürdürerek rekabetçi bir il olmasının önünü açacak. Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bunun müjdesini Malatyalılarla paylaşmış olacağız. Demiryolları Malatya için çok önemli. Bölge olarak onların bakımında çok önemli bir işlev görecek" ifadelerini kullandı.

"Masa başında oturarak rekolte belirlenmez"

Kayısıda rekolte tartışmalarına da değinen Tüfenkci, rekoltenin masa başında belirlenemeyeceğini belirterek, "Kayısı Malatya için önemli bir ürün. Esasında Türkiye için önemli. Kayısının değerinde alınıp satılması, üreticiyi memnun etmesi bu işin ticaretini ve ihracatlarını yapanların kazanması önemli. Bu noktada masa başında oturarak rekolte belirlenmez. Ben inanıyorum ki sahayı dolaşarak en az kayısı tüccarı kadar ihracatçının da Malatya'da ne kadar üretim var, rekolte ne kadar diye tahmin edebilme gücüne erişebilmesi lazım. Kayısının değerlendirilmesi noktasında adım atmamız gerekir. Herkesin kayısıya sahip çıkması lazım. Kayısının muhatabı yok, sahibi yok. Eğer sahibi olsaydı kayısı birlikleri rekolteyi çok rahat açıklayabilirdi. Malatya'da sevindiren bir gelişme oldu. Lisanslı Deponun birisi tamamlandı. Büyükşehir'in yapmış olduğu depo inşallah önümüzdeki sezona yetişecek. Bu noktada çiftçi ürünlerini ücretsiz bir şekilde depoya koyması, nakliye parasının bir kısmının devletçe karşılanması, yine depoya koyulan ürünün bankaca teminat kabul edilmesi, düşük kredili faize vesile olması, fiziki sağlıklı koşulların olması Malatya kayısısı, üreticisi ve tüccarı için önemli bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyorum. Üreticilerimiz acele etmesin, bu sene monolya hastalığı ve ilaç yetersizliği verim düşüklüğüne yol açtı. Salgın ve depremin de üzerine gelmesi bu durumlara neden oldu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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