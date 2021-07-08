Malatya'ya vakıf eserleri için 24 milyon 600 bin lira ödenek

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, vakıf eserleri ile ilgili Malatya'da devam ettirilen 12 proje için 24 milyon 600 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, vakıf eserleri ile ilgili Malatya'da devam ettirilen 12 proje için 24 milyon 600 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Milletvekili Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Açıklamada milletvekillerinin ziyaret ile ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Milletvekili Öznur Çalık, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen ziyarette, Malatya'nın kültür, turizm ve vakıflar alanındaki yatırım ve projelerini konuştuklarını belirterek, "Sayın Bakanımıza vakıflarımız, tarihi eserlerimiz, camilerimizin restorasyonu, Arslantepe'nin UNESCO Mirası Listesi'nde kalıcı olması, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamda 'Gastronomi Şehri Malatya' ve Malatya'daki kütüphanelerimiz hususlarında destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Malatya'da 12 proje çalışmasının devam ettiğini ve bu yıl için ilk etapta 24 milyon 600 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kurban Bayramı sonrasında yatırımları, projeleri ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geleceğini kaydetti.

Çakır ve Kahtalı ise Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a gerçekleştirdikleri ziyaretin Malatya'nın kültür ve turizm yatırım projeleri açısından çok verimli geçtiğini ifade etti.

Ziyarette Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine