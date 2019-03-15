Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü (2)
ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAKSuriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya...
ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK
Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya uğurlanacağı bildirildi.
Kaynak: DHA